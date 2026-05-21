NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Alliance Resource Partners LP-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 21.05.2025 wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, hätte er nun 373,692 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Aktie auf 24,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 323,62 USD wert. Damit wäre die Investition um 6,76 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Alliance Resource Partners LP eine Marktkapitalisierung von 3,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at