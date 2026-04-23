NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Alliance Resource Partners LP eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Alliance Resource Partners LP-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Anteile betrug an diesem Tag 27,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 36,751 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Aktie auf 24,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 907,75 USD wert. Mit einer Performance von -9,22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alliance Resource Partners LP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at