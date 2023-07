NASDAQ Composite Index-Titel Allscripts Healthcare Solutions-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Allscripts Healthcare Solutions angefallen

Am 27.07.2013 wurden Allscripts Healthcare Solutions-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Allscripts Healthcare Solutions-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,65 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Allscripts Healthcare Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 638,978 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 530,35 USD, da sich der Wert eines Allscripts Healthcare Solutions-Papiers am 26.07.2023 auf 13,35 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,70 Prozent abgenommen.

Allscripts Healthcare Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at