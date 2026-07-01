Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Langfristige Anlage
|
01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Alphabet A (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Alphabet A (ex Google)-Anteile bei 35,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,159 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Die gehaltenen Alphabet A (ex Google)-Anteile wären am 30.06.2026 10 063,22 USD wert, da der Schlussstand 357,37 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 906,32 Prozent zugenommen.
Alphabet A (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,28 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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