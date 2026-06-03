Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Lukrativer Alphabet A (ex Google)-Einstieg?
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03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 03.06.2016 wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Alphabet A (ex Google)-Anteile bei 36,79 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 2,718 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 983,48 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 02.06.2026 auf 361,85 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 883,48 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 4,55 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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