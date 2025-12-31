NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Alphabet A Aktie
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 88,23 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 1,133 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 355,72 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 30.12.2025 auf 313,85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 255,72 Prozent erhöht.
Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 3,78 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
