Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Lukrative Alphabet A (ex Google)-Investition?
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Alphabet A (ex Google)-Papier bei 89,13 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 11,220 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers auf 310,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 488,16 USD wert. Mit einer Performance von +248,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alphabet A (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,77 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
18.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26