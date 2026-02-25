NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alphabet A (ex Google)-Investment verdienen können.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Alphabet A (ex Google)-Papier bei 89,13 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 11,220 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers auf 310,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 488,16 USD wert. Mit einer Performance von +248,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alphabet A (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,77 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at