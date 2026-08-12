NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.

Am 12.08.2023 wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 129,56 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 7,718 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Alphabet A (ex Google)-Aktien wären am 11.08.2026 2 653,60 USD wert, da der Schlussstand 343,80 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 165,36 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 4,38 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at