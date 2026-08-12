Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Lukratives Alphabet A (ex Google)-Investment?
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 12.08.2023 wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 129,56 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 7,718 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Alphabet A (ex Google)-Aktien wären am 11.08.2026 2 653,60 USD wert, da der Schlussstand 343,80 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 165,36 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 4,38 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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