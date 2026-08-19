NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 135,68 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Alphabet A (ex Google)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,703 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 25 368,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 344,20 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 153,69 Prozent vermehrt.

Alphabet A (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,23 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at