NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Alphabet A (ex Google)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Alphabet A (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 101,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 98,332 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Die gehaltenen Alphabet A (ex Google)-Aktien wären am 03.03.2026 29 851,57 USD wert, da der Schlussstand 303,58 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 198,52 Prozent erhöht.

Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 3,71 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at