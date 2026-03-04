Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Lukrative Alphabet A (ex Google)-Investition?
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Alphabet A (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 101,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 98,332 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Die gehaltenen Alphabet A (ex Google)-Aktien wären am 03.03.2026 29 851,57 USD wert, da der Schlussstand 303,58 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 198,52 Prozent erhöht.
Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 3,71 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|09.02.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
