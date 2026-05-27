Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 27.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alphabet A (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 118,13 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,650 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 388,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 918,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 229,19 Prozent.

Am Markt war Alphabet A (ex Google) jüngst 4,64 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

mehr Nachrichten