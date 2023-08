NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Alphabet A (ex Google)-Investment eingefahren

Am 16.08.2020 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,23 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,292 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.08.2023 auf 129,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 725,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,51 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 1,65 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at