NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Alphabet A (ex Google) eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Anteile betrug an diesem Tag 64,28 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,558 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 901,36 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 25.07.2023 auf 122,21 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90,14 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 1,54 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at