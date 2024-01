NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 17.01.2014 wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers betrug an diesem Tag 28,76 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 34,767 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2024 4 953,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 142,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 395,39 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Alphabet A (ex Google) betrug jüngst 1,78 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

