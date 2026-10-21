Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Alphabet A (ex Google)-Anlage im Blick
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 21.10.2016 wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Alphabet A (ex Google)-Papier bei 41,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 242,701 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 82 585,01 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 20.10.2026 auf 340,28 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 725,85 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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