Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Alphabet A (ex Google)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,577 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers auf 280,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 722,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 622,19 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Alphabet A (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 3,47 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at