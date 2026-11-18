Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Rentable Alphabet A (ex Google)-Anlage?
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Alphabet A (ex Google)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,577 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers auf 280,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 722,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 622,19 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Alphabet A (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 3,47 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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