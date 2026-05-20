NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Alphabet A (ex Google)-Papier letztlich bei 122,76 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,146 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 387,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 157,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 215,79 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 4,81 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at