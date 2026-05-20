Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Performance im Blick
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Alphabet A (ex Google)-Papier letztlich bei 122,76 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,146 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 387,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 157,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 215,79 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 4,81 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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