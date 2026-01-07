NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Alphabet A Aktie
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Alphabet A (ex Google)-Anteile bei 88,72 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,127 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 354,32 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 06.01.2026 auf 314,34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 254,32 Prozent vermehrt.
Alphabet A (ex Google) war somit zuletzt am Markt 3,82 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
