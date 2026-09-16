Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Lohnende Alphabet A (ex Google)-Investition?
|
16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.09.2021 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 143,61 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,696 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 240,22 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 15.09.2026 auf 344,98 USD belief. Damit wäre die Investition 140,22 Prozent mehr wert.
Alphabet A (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,27 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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