NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.09.2021 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 143,61 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,696 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 240,22 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 15.09.2026 auf 344,98 USD belief. Damit wäre die Investition 140,22 Prozent mehr wert.

Alphabet A (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,27 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at