Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Profitabler Alphabet A (ex Google)-Einstieg?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
Alphabet A (ex Google)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 129,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,746 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 280,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 169,09 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 169,09 USD, was einer positiven Performance von 116,91 Prozent entspricht.
Alphabet A (ex Google) war somit zuletzt am Markt 3,41 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|29.10.26
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|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|252,95
|0,56%