NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alphabet A (ex Google) gewesen.

Das Alphabet A (ex Google)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Alphabet A (ex Google)-Anteile an diesem Tag bei 267,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,374 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 320,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,86 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 3,93 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at