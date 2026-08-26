NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Alphabet A (ex Google) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Alphabet A (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Alphabet A (ex Google)-Anteile an diesem Tag 39,66 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,521 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 874,81 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 25.08.2026 auf 346,96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 774,81 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 4,25 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at