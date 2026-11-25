Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Langfristige Performance
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 323,44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,092 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 862,76 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Papiers am 24.11.2026 auf 279,05 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,72 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 3,45 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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