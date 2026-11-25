Investoren, die vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 323,44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,092 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 862,76 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Papiers am 24.11.2026 auf 279,05 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,72 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 3,45 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at