Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Rentable Alphabet C (ex Google)-Investition?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag 169,00 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,917 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet C (ex Google)-Papiers auf 308,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 824,97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 82,50 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich jüngst auf 3,72 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: tanuha2001 / Shutterstock.com