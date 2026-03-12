NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Alphabet C (ex Google) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag 169,00 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,917 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet C (ex Google)-Papiers auf 308,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 824,97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 82,50 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich jüngst auf 3,72 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at