Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Alphabet C (ex Google)-Investition im Blick 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment verdienen können.

Das Alphabet C (ex Google)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag bei 152,80 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,654 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Anteile wären am 06.05.2026 258,60 USD wert, da der Schlussstand 395,14 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 158,60 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 4,66 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images

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