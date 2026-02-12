Alphabet C Aktie

Alphabet C (ex Google)-Anlage unter der Lupe 12.02.2026 16:04:35

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 185,43 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,539 Alphabet C (ex Google)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,90 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 11.02.2026 auf 311,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,90 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 3,86 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Denis Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

