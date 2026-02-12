Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Alphabet C (ex Google)-Anlage unter der Lupe
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 185,43 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,539 Alphabet C (ex Google)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,90 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 11.02.2026 auf 311,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,90 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 3,86 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Denis Linine / Shutterstock.com