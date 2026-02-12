NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 185,43 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,539 Alphabet C (ex Google)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,90 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 11.02.2026 auf 311,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,90 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 3,86 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at