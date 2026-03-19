NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 102,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier investiert hätte, hätte er nun 97,599 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.03.2026 auf 306,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 894,59 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 198,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at