NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag bei 91,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,895 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.01.2026 3 663,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 336,28 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 663,70 USD entspricht einer Performance von +266,37 Prozent.
Jüngst verzeichnete Alphabet C (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 4,04 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
