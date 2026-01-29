Alphabet C Aktie

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

Performance unter der Lupe 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag bei 91,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,895 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.01.2026 3 663,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 336,28 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 663,70 USD entspricht einer Performance von +266,37 Prozent.

Jüngst verzeichnete Alphabet C (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 4,04 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Alphabet Inc.

