Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Langfristige Performance
|
26.02.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alphabet C (ex Google)-Aktie an diesem Tag 101,84 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 98,190 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 736,53 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Papiers am 25.02.2026 auf 313,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 207,37 Prozent gesteigert.
Alphabet C (ex Google) wurde am Markt mit 3,76 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images