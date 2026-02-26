NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Alphabet C (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alphabet C (ex Google)-Aktie an diesem Tag 101,84 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 98,190 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 736,53 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Papiers am 25.02.2026 auf 313,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 207,37 Prozent gesteigert.

Alphabet C (ex Google) wurde am Markt mit 3,76 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at