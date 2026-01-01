Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 01.01.2021 wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alphabet C (ex Google)-Aktie 87,59 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Alphabet C (ex Google)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,142 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 313,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 358,24 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 258,24 Prozent.
Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 3,80 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
|Alphabet C (ex Google)
|267,15
|0,36%