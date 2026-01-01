NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Alphabet C (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.01.2021 wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alphabet C (ex Google)-Aktie 87,59 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Alphabet C (ex Google)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,142 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 313,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 358,24 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 258,24 Prozent.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 3,80 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at