Profitables Alphabet C (ex Google)-Investment? 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Alphabet C (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.01.2021 wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alphabet C (ex Google)-Aktie 87,59 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Alphabet C (ex Google)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,142 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 313,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 358,24 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 258,24 Prozent.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 3,80 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: anchinthamb / Shutterstock.com

20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
Alphabet C (ex Google) 267,15 0,36%

03:35 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
02:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

