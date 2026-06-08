Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Dividenden-Strategie
|
08.06.2026 16:36:25
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Alphabet C (ex Google)-Anleger freuen
Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google) am 05.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,83 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Alphabet C (ex Google)-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 38,33 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung lässt sich Alphabet C (ex Google) 10,05 Mrd. USD kosten. Damit wurde die Alphabet C (ex Google)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 36,48 Prozent aufgestockt.
Alphabet C (ex Google)-Dividendenrendite im Fokus
Letztlich notierte die Alphabet C (ex Google)-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 365,76 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Alphabet C (ex Google)-Anteilsscheins 0,26 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,32 Prozent.
Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich
Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Alphabet C (ex Google) via NASDAQ 198,17 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 198,64 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
Alphabet C (ex Google)- Dividendenerwartung
Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,86 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,24 Prozent reduzieren.
Alphabet C (ex Google)-Eckdaten
Alphabet C (ex Google) ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 4,440 Bio. USD. Das KGV von Alphabet C (ex Google) beläuft sich aktuell auf 29,04. Im Jahr 2025 erzielte Alphabet C (ex Google) einen Umsatz von 402,962 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 10,81 USD.
Redaktion finanzen.at
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