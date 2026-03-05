NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das AMERCO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AMERCO-Anteile 30,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AMERCO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,261 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166,26 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Anteils am 04.03.2026 auf 50,98 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 66,26 Prozent.

AMERCO war somit zuletzt am Markt 10,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at