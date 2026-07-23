AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|AMERCO-Investment
|
23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AMERCO-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die AMERCO-Anteile bei 34,13 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hat, hat nun 293,031 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 71,33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 20 901,92 USD wert. Damit wäre die Investition um 109,02 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte AMERCO einen Börsenwert von 13,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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