AMERCO Aktie

AMERCO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

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Rentables AMERCO-Investment? 09.07.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AMERCO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das AMERCO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 55,60 USD. Bei einem AMERCO-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,799 AMERCO-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 65,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,01 Prozent vermehrt.

Insgesamt war AMERCO zuletzt 13,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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