AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Rentable AMERCO-Anlage?
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das AMERCO-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AMERCO-Anteile 49,44 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,227 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AMERCO-Aktie auf 55,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 115,49 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,55 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von AMERCO bezifferte sich zuletzt auf 10,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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