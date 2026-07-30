NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden AMERCO-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 58,74 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,702 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 71,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,93 USD wert. Mit einer Performance von +21,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von AMERCO belief sich jüngst auf 14,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at