NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AMERCO-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das AMERCO-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AMERCO-Anteile letztlich bei 58,09 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investierten, hätten nun 17,215 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 275,26 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 05.08.2026 auf 74,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,53 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete AMERCO eine Marktkapitalisierung von 14,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at