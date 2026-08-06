AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Profitabler AMERCO-Einstieg?
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das AMERCO-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AMERCO-Anteile letztlich bei 58,09 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investierten, hätten nun 17,215 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 275,26 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 05.08.2026 auf 74,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,53 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete AMERCO eine Marktkapitalisierung von 14,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMERCO Inc.
Analysen zu AMERCO Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMERCO Inc.
|64,50
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.