AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Langfristige Investition
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die AMERCO-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AMERCO-Papier 54,57 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,833 AMERCO-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der AMERCO-Aktie auf 60,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,26 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte AMERCO einen Börsenwert von 11,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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