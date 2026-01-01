AMERCO Aktie

WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

Frühe Investition 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AMERCO-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AMERCO-Papier an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des AMERCO-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,517 AMERCO-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AMERCO-Aktie auf 50,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,90 USD wert. Mit einer Performance von +26,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

AMERCO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

