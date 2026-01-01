NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AMERCO-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AMERCO-Papier an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des AMERCO-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,517 AMERCO-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AMERCO-Aktie auf 50,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,90 USD wert. Mit einer Performance von +26,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

AMERCO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at