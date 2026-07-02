NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren AMERCO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das AMERCO-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AMERCO-Anteile bei 61,63 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 162,259 AMERCO-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 783,71 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 01.07.2026 auf 66,46 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,84 Prozent angezogen.

AMERCO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at