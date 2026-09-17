NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMERCO von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AMERCO gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AMERCO-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 28,12 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die AMERCO-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,566 AMERCO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (63,32 USD), wäre das Investment nun 2 252,07 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 125,21 Prozent erhöht.

AMERCO wurde am Markt mit 12,28 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at