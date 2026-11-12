AMERCO Aktie

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WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

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AMERCO-Investmentbeispiel 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMERCO von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der AMERCO-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,508 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,80 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Papiers am 11.11.2026 auf 56,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 98,80 Prozent vermehrt.

AMERCO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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