AMERCO Aktie

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WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

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Lukrativer AMERCO-Einstieg? 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMERCO von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen AMERCO-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AMERCO-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die AMERCO-Aktie bei 57,30 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AMERCO-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 174,520 AMERCO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 746,95 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 23.09.2026 auf 61,58 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 746,95 USD entspricht einer Performance von +7,47 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AMERCO eine Börsenbewertung in Höhe von 12,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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