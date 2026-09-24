AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Lukrativer AMERCO-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMERCO von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades AMERCO-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die AMERCO-Aktie bei 57,30 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AMERCO-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 174,520 AMERCO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 746,95 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 23.09.2026 auf 61,58 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 746,95 USD entspricht einer Performance von +7,47 Prozent.
Zuletzt ergab sich für AMERCO eine Börsenbewertung in Höhe von 12,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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