AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Langfristige Performance
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätte eine Investition in AMERCO von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit AMERCO-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das AMERCO-Papier bei 32,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,060 AMERCO-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 159,26 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Anteils am 27.05.2026 auf 52,04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,26 Prozent angewachsen.
AMERCO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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