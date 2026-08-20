AMERCO Aktie

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WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

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Profitabler AMERCO-Einstieg? 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätte eine Investition in AMERCO von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen AMERCO-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der AMERCO-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,261 AMERCO-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (72,67 USD), wäre das Investment nun 236,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 136,94 Prozent gesteigert.

AMERCO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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