NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätte eine Investition in AMERCO von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren AMERCO-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das AMERCO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56,94 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in AMERCO-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 175,623 AMERCO-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.03.2026 auf 43,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 715,14 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,85 Prozent verringert.

AMERCO wurde am Markt mit 8,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at