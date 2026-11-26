AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Profitable AMERCO-Anlage?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätte eine Investition in AMERCO von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde die AMERCO-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 55,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in AMERCO-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 181,324 AMERCO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 54,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 845,87 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 1,54 Prozent.
AMERCO wurde am Markt mit 10,38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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