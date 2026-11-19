AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Hochrechnung
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätte eine Investition in AMERCO von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AMERCO-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,251 AMERCO-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 54,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 101,66 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,17 Prozent angewachsen.
Alle AMERCO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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