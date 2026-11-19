Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AMERCO gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AMERCO-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,251 AMERCO-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 54,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 101,66 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,17 Prozent angewachsen.

Alle AMERCO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at