NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n AMERCO-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 04.01.2019 wurde das AMERCO-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AMERCO-Aktie betrug an diesem Tag 29,42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMERCO-Aktie investiert, befänden sich nun 3,399 AMERCO-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 228,21 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 03.01.2024 auf 67,14 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 128,21 Prozent.

Alle AMERCO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at