NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen AMERCO-Investment verdienen können.

Am 03.09.2023 wurde das AMERCO-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AMERCO-Aktie bei 57,88 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die AMERCO-Aktie investierten, hätten nun 172,771 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 66,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 499,65 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 15,00 Prozent.

Der Börsenwert von AMERCO belief sich jüngst auf 13,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at